Песков рассказал о роли Европы в нагнетании ситуации в мире

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив

Пресс-секретарь президента РФ назвал поведение ЕС «истерикой».

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Синицын; 5-tv.ru

Европа играет большую роль в нагнетании ситуации в мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков корреспонденту «Известий» Виктору Синеоку.

«Роль Европы в нагнетании ситуации в мире максимальная. Мы слышим заявления и из Брюсселя, и из европейских столиц о необходимости воссоздания новых стен между Европой и нашей страной», — сказал он.

Песков отметил, что история уже показала бесперспективность таких действий. По сути, Европа уже напрямую говорит, что нужно готовиться к войне с Россией и тратить значительную часть бюджета на военные цели.

Также Евросоюз не скрывает свои намерения устраивать провокации и, в частности, обсуждают возможность блокировки Балтийского моря для торгового судоходства, говорит официальный предстатель Кремля. При этом, несмотря на всю напряженность, в Европе все еще остаются «трезвые головы», которые осознают, какие катастрофические последствия могут повлечь все эти действия.

Песков назвал поведение Европы «истерикой» и считает, что это мешает урегулированию конфликта на Украине. Он отметил, что Россия все еще открыта к переговорам и поддерживает миротворческие усилия американского президента Дональда Трампа в этом вопросе. Но все эти усилия «разбиваются о скалу европейского милитаризма».

Что касается слов президента Франции Эммануэля Макрона о блокировке российских танкеров с нефтью, то такие действия повлекут непредсказуемые последствия для всего энергетического рынка.

