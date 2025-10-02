Путин: многие международные площадки утратили свой смысл и деградировали

Многие международные площадки утратили свой смысл и деградировали. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Они (современные институты — Прим. ред.) деградировали как раз в период попытки отдельных стран или коллективного Запада воспользоваться положением после холодной войны объявив себя победителями», — сказал президент.

Запад начал называть всем свою волю, и Россия вообще перестала обращаться к подобным институтам. ОБСЕ и вовсе превратилась в площадку обсуждения прав человека на постсоветском пространстве, хотя изначально организация была создана для урегулирования сложных ситуаций в Европе.

«Да, проблем хватает, но что, в Западной Европе их мало, что ли?» — задается вопросом российский лидер.

Путин привел в пример заявление Госдепа США о возникших в Великобритании проблем с правами человека.

«Монсен, сказала бы. Ну, дай бог им здоровья, тем, кто сейчас это отметил. Но это же не сейчас возникло. Эти проблемы всегда были, а эти международные организации просто начали профессионально заниматься Россией и постсоветским пространством», — подчеркнул российский лидер.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

