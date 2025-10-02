«Считаю своим другом»: Путин рассказал о своих отношениях с Си Цзиньпином

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Председатель КНР заявил, что в Китае приветствуют восстановление российско-американских отношений.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает председателя КНР Си Цзиньпина своим другом. Об этом российский лидер сообщил во время выступления на традиционном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«Я считаю, действительно, председателя КНР господина Си Цзиньпина своим другом, у нас установились очень доверительные личные отношения», — рассказал президент.

Лидер КНР во время разговора с Владимиром Путиным сказал, что в Китае приветствуют восстановление российско-американских отношений. Кроме того, они намерены оказать поддержку, если это потребуется.

«Когда председатель приехал на празднование 9 Мая в Россию, это означает, что мы остаемся в духе этого союзничества. Вот это очень важно. Поэтому я полагаю, что в этом смысле визит Китая носил глобальный характер, фундаментальный», — подчеркнул Путин.

Он также отметил, что им с Си Цзиньпином удалось поговорить о развитии двусторонних отношений в экономике, в гуманитарных сферах, в культурной сфере и в сфере образования. Более того, Владимир Путин сообщил, что следующий год станет Годом образования в России и Китае.

«Мы хотим, работаем и будем работать с молодыми людьми. А это взгляд в будущее, и в этом смысле, конечно, это был визит очень важный», — отметил российский лидер.

На XXII ежегодном форуме клуба «Валдай» ключевым вопросом стало обсуждение новой модели мироустройства, основанной на уважении суверенитета государств и принципах взаимовыгодного партнерства.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

Программа заседания включает в себя пленарные сессии, тематические дискуссии и презентацию докладов, в ходе которых будут обсуждаться вопросы многополярности и глобальной безопасности.

