Блогеру Илье Ремеслу предъявлено обвинение — он вину не признал

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 39 0

Следствие просит арестовать задержанного.

Фото: Telegram/Ilya Remeslo/ilya_remeslaw

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Блогеру Илье Ремеслу предъявлено обвинение

Блогеру Илье Ремеслу предъявили обвинение в распространении фейков о Вооруженных силах России. Следствие просит арестовать задержанного. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.

Известно, что блогер вину не признал.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры задержания блогера Ильи Ремесло. На них видно, как интернет-знаменитость лежит на полу в комнате лицом вниз в одних трусах. 

Илью Ремесло задержали накануне в Санкт-Петербурге. Блогера обвиняют в распространении фейков о Вооруженных силах Российской Федерации (ВС РФ).

До того подозреваемый впервые публично высказался против правительства России. При этом, до этого он поддерживал политику страны, а также не раз способствовал работе полиции по борьбе с нелегальной деятельностью иностранных агентов.

Прежде 5-tv.ru писал, что Семена Слепакова* объявили в розыск. По данным ведомства, артист, находясь за пределами России, публиковал материалы в социальной сети без отметки о том, что они размещены иностранным агентом.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

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