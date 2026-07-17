«Теперь они вместе»: телеведущая Мцитуридзе о смерти вдовы Маслякова

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 30 0

Светлана Маслякова скончалась в Москве на 79-м году жизни после продолжительной болезни, спустя два года после смерти супруга.

Умерла режиссер КВН Светлана Маслякова — последние новости

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Телеведущая Мцитуридзе: теперь Александр и Светлана Масляковы вместе

Телеведущая и продюсер Екатерина Мцитуридзе выразила соболезнования в связи со смертью режиссера КВН Светланы Масляковой, вдовы Александра Маслякова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Она отметила, что Маслякова была молодой душой, яркой, умной, а также важной движущей силой КВН. Ведущая пожелала сил их родственникам и выразила надежду, что память о режиссере сохранится.

«Ушла Света Маслякова. Умная, яркая, ироничная, молодая душой, мотор всего, что двигало КВН вперед. После ухода его сердца, с которым они прожили больше полувека вместе, она скучала. <…> Теперь они с Александром Васильевичем с того берега вместе посмотрят на нас здесь», — написала Мцитуридзе.

Светлана Маслякова скончалась в Москве на 79-м году жизни после продолжительной болезни. Она начала работать на телевидении в 1960-х годах ассистентом режиссера, где познакомилась с Александром Масляковым. Они прожили в браке более пятидесяти лет. Масляков скончался 8 сентября 2024 года.

Маслякова многие годы была режиссером программы «КВН», отвечала за постановку номеров, визуальное оформление передач и работу с командами. Под ее руководством создавался телевизионный формат КВН, она режиссировала крупнейшие фестивали, включая «Голосящий КиВиН», и помогала развивать творческое объединение «АМиК». Благодаря ей начинали карьеру многие продюсеры, сценаристы и телеведущие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после смерти телеведущих Александра и Светланы Масляковых возник вопрос о наследстве семьи. За годы работы супруги сформировали крупные активы, включая недвижимость, автомобили и права на бизнес, связанный с КВН. При этом не вся собственность была публичной, и окончательный состав наследства станет известен после завершения юридических процедур.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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