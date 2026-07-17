Украинское правительство назначило врио глав Минобороны и МИД

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 34 0

Ранее Верховная рада утвердила кандидатуры 16 министров.

Евгения Хмару назначили врио министра обороны Украины

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий сообщил о назначении Андрея Сибиги и Евгения Хмары временно исполняющими обязанности министров иностранных дел и обороны соответственно. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Корецкого, решение было согласовано с лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

Глава украинского правительства заявил, что новый состав кабинета министров должен продолжить прежний курс в вопросах обороны и внешней политики. Кроме того, Корецкий сообщил о планах провести «реорганизацию» отдельных ведомств.

Ранее Верховная рада утвердила состав нового кабинета из 16 министров, за исключением руководителей МИД и Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что кадровые изменения в украинском правительстве не имеют принципиального значения для хода специальной военной операции. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, для Москвы важнее, когда украинская сторона будет готова принять решения, необходимые для мирного урегулирования и завершения боевых действий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+19° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
78.32
0.36 89.33
0.42
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:36
Блогеру Илье Ремеслу предъявлено обвинение — он вину не признал
19:29
«На генетическом уровне»: еще одна дочь Джигана и Самойловой захотела сбрить брови
19:12
В Раду внесли законопроект об увеличении штрафов за языковые нарушения
19:11
«Теперь они вместе»: телеведущая Мцитуридзе о смерти вдовы Маслякова
18:54
Украинское правительство назначило врио глав Минобороны и МИД
18:51
Картонный майдан: протесты на Украине перешли в круглосуточный режим

Сейчас читают

Варенье из крыжовника на зиму: 10 лучших рецептов, которые точно стоит попробовать
«О прибыли не думаю»: Галыгин о самой ценной мотивации в озвучке
«Пусть у всех будут мамы!» — Галыгин о боли разлуки ребенка с матерью
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео