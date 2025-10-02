Путин: прежней Европы больше нет

Европа, которую мы так все любили, исчезает. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей речи на XXII Ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

Российский лидер, в частности, рассказал о неконтролируемой миграции в европейские страны, которая «разъедает изнутри» регион.

«Европа должна быть квазигосударственным образованием или это Европы нации, или Европа — самостоятельное государство. Это не наше дело. Это внутриевропейская дискуссия. Но все равно, так или иначе базис-то такой ценностный должен оставаться, если его нет, если он исчезает, то тогда и Европа, которую мы все так любили, она исчезает», — сказал президент.

Путин добавил, что даже либеральная российская публика сходится во мнении, что той Европы больше нет. Путин назвал регион «затухающим центром», который будет постепенно «скукоживаться». Это повлечет в дальнейшем и проблемы с экономикой, добавил президент РФ.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин назвал пиратством захват Францией танкера в нейтральных водах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.