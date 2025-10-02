«Не Орешкин, а «Орешник»: Путин рассказал о новых видах вооружения ВС РФ

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 39 0

Среди них такие гиперзвуковые комплексы, как «Авангард» и «Кинжал».

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; 5-tv.ru

Путин: у России появилось множество новых видов вооружения

У России появилось много новых систем вооружения, среди которых и гиперзвуковые комплексы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи.

«У нас появилось много современных высокотехнологичных систем оружия. Взять тот же «Орешник». Не Орешкин, а «Орешник», — отметил глава государства.

Кроме того, президент уточнил, что у России есть и другие виды гиперзвукового оружия, среди которых комплексы «Авангард» и «Кинжал». Также, по словам Путина, у РФ могут появиться и другие системы.

К тому же глава государства сообщил, что некоторые эксперты в США называют данные комплексы стратегическими, хотя в России считают иначе.

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция заседания в этом году — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов с обсуждением вопросов многополярности и глобальной безопасности.

