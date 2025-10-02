Леонида Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР

Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого переизбрали в должности на следующие четыре года в ходе XXXVII Съезда партии. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЛДПР.

В начале делегаты съезда решили вопрос о досрочном прекращении полномочий Слуцкого как председателя партии, поскольку в уставе ЛДПР нет термина «переизбрание». Во время своей речи перед делегатами и гостями съезда он поблагодарил избирателей.

В работе съезда участвовали свыше 700 партийцев, из которых 112 делегатов съезда, сторонников ЛДПР и гостей из 89 регионов России. В том числе присутствовал руководящий состав партии, депутаты всех уровней, сенаторы, представители органов власти, молодежного крыла ЛДПР, общественники, участники специальной военной операции (СВО), а также ветераны боевых действий и военные корреспонденты.

Председателем ЛДПР Слуцкий является с 27 мая 2022 года.

Ранее, писал 5-tv.ru, глава ЛДПР дал старт проекту «Труд людей надо уважать».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.