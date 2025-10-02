Леонида Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР

В съезде участвовали свыше 700 партийцев, сторонников и гостей из 89 регионов страны.
Председателя ЛДПР Леонида Слуцкого переизбрали в должности на следующие четыре года в ходе XXXVII Съезда партии. Об этом сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЛДПР.
В начале делегаты съезда решили вопрос о досрочном прекращении полномочий Слуцкого как председателя партии, поскольку в уставе ЛДПР нет термина «переизбрание». Во время своей речи перед делегатами и гостями съезда он поблагодарил избирателей.
В работе съезда участвовали свыше 700 партийцев, из которых 112 делегатов съезда, сторонников ЛДПР и гостей из 89 регионов России. В том числе присутствовал руководящий состав партии, депутаты всех уровней, сенаторы, представители органов власти, молодежного крыла ЛДПР, общественники, участники специальной военной операции (СВО), а также ветераны боевых действий и военные корреспонденты.
Председателем ЛДПР Слуцкий является с 27 мая 2022 года.
