Самолет с освобожденными военными ВС РФ приземлился в Подмосковье

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими и гражданскими приземлился на одном из аэродромов в Подмосковье. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. В рамках обмена с территории, подконтрольной Киеву, на родину вернулись 185 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 185 боевиков Вооруженных сил Украины. Также сообщается о возвращении 20 гражданских лиц.

Обмен пленными осуществляется согласно договоренностям России и Украины, в том числе по контакту, установленному в Стамбуле в июне 2025 года. Регулярные подобные обмены проводятся с целью возвращения военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, находятся на территории Беларуси. Им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая поддержка. В ближайшее время планируется их возвращение в Россию.

