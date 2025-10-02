Самолет с освобожденными военными ВС РФ приземлился в Подмосковье

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 45 0

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Самолет с освобожденными из украинского плена российскими военнослужащими и гражданскими приземлился на одном из аэродромов в Подмосковье. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Ранее Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. В рамках обмена с территории, подконтрольной Киеву, на родину вернулись 185 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 185 боевиков Вооруженных сил Украины. Также сообщается о возвращении 20 гражданских лиц.

Обмен пленными осуществляется согласно договоренностям России и Украины, в том числе по контакту, установленному в Стамбуле в июне 2025 года. Регулярные подобные обмены проводятся с целью возвращения военнослужащих и гражданских лиц, оказавшихся в плену.

Российские военнослужащие, вернувшиеся из плена, находятся на территории Беларуси. Им будет оказана вся необходимая медицинская и психологическая поддержка. В ближайшее время планируется их возвращение в Россию.

5-tv.ru рассказывал о том, что российские солдаты, вернувшиеся из украинского плена, поделились своими эмоциями и связались со своими родными по телефону.

 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.01
-0.49 95.34
-0.30
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:48
«Стабильные и стратегические»: Путин и Додик оценили отношения Москвы и Белграда
0:34
Последнее утро: отец разбудил детей в школу, а затем застрелил их
0:29
«Осадочек остался»: Путин об отношениях России с Финляндией и Швецией
0:18
Премьер Бельгии предложил «коалиции желающих» стать «коалицией платящих»
0:05
«Подводные камни»: Путин высказался о продлении ДСНВ
23:57
В Смоленске на базе УФСБ открылся историко-демонстрационный комплекс

Сейчас читают

Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
Одни на лошади, другие под копытами: кому из знаков зодиака повезет в 2026 году
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео