Освобожденные из плена ВСУ российские военные поделись эмоциями

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив

Дома мужчин с нетерпением ждут семьи.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Придыбайло; 5-tv.ru

Российские военнослужащие, освобожденные из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделились своими эмоциями и поговорили с семьями по телефону. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

«Самый любимый человек в моей семье — это мама, потому что она для меня многое сделала. Нашли меня родные, и отписались, и посылку передали», — рассказал один из собеседников.

Также военнослужащий написал маме стихотворение. Он выразил надежду, что его творчество ей понравится.

Мужчины связались с родными и близкими. Один из них позвонил маме, которая очень переживала за своего сына, пока тот находился в плену ВСУ. Другой российский военный сделал звонок сыну.

«Дома ждет мама, отец, брат, девушка у меня беременная», — заявил другой военный.

Бойцы воспряли духом после разговоров с близкими.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185.

