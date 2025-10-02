Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 23 0

Возвращены 20 гражданских лиц.

Сколько возвращено военнопленных России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе обмена с территории, подконтрольной Киеву, были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 185 боевиков Вооруженных сил Украины. Сообщается, что возвращены 20 гражданских лиц.

Этот обмен проходит в рамках ранее достигнутых договоренностей между Россией и Украиной, в том числе по контакту, установленному в Стамбуле в июне 2025 года. Стороны регулярно проводят такие обмены, направленные на возвращение солдат и гражданских, задержанных в плену.

Возвращенные российские военнослужащие сейчас в Белоруссии. Они получат необходимую медицинскую и психологическую помощь. В скором времени бойцов доставят в РФ. 

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.50
-1.11 95.64
-1.22
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:23
«Это и так видно»: за что MARGO платит Киркорову — пункт всего один
15:10
Социальный бунт: тысячи французов митингуют в Париже против политики Макрона
15:07
Макрон шлепнул премьер-министра Албании после шутки о Трампе
15:06
Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 185 на 185
15:06
Путин выразил соболезнования Вьетнаму в связи с трагическими последствия тайфуна
14:56
Ускользнула из-под носа: беглую калао никак не могут поймать в Петербурге

Сейчас читают

Умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин
Блогеру Лерчек продлили домашний арест до 26 ноября
«Так я думаю уже много лет»: Екатерина Гусева раскрыла секрет своего счастья
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео