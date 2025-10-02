Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ходе обмена с территории, подконтрольной Киеву, были возвращены 185 российских военнослужащих. Взамен Россия передала 185 боевиков Вооруженных сил Украины. Сообщается, что возвращены 20 гражданских лиц.

Этот обмен проходит в рамках ранее достигнутых договоренностей между Россией и Украиной, в том числе по контакту, установленному в Стамбуле в июне 2025 года. Стороны регулярно проводят такие обмены, направленные на возвращение солдат и гражданских, задержанных в плену.

Возвращенные российские военнослужащие сейчас в Белоруссии. Они получат необходимую медицинскую и психологическую помощь. В скором времени бойцов доставят в РФ.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

