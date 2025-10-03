«Стабильные и стратегические»: Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком

|
Даниил Ципелев
Президенты России и Республики Сербской побеседовали в Сочи.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель

Владимир Путин встретился с Милорадом Додиком

Президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком после окончания заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Очень рад нашей встрече новой, на этот раз на полях Валдайского клуба в Сочи. <…> Вы лично многое делаете для выстраивания отношений с Россией», — отметил глава государства.

К тому же президент РФ назвал обстановку в регионе в целом сложной. Кроме того, Путин поздравил Додика с Днем сербского единства, который отмечается 15 сентября.

В свою очередь Додик оценил двусторонние отношения Республики с Россией как «хорошие, стабильные, стратегические».

Основная тема XXII ежегодного заседания клуба «Валдай» — формирование обновленной архитектуры международных отношений, в центре которой — уважение к суверенитету и взаимовыгодное сотрудничество между странами.

Концепция XXII заседания — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Мероприятие проходит с 29 сентября по 2 октября 2025 года в Сочи. В нем участвуют 140 экспертов и аналитиков из 42 стран, среди которых Алжир, Великобритания, Венесуэла, ФРГ, Иран, Китай, ОАЭ, США и другие.

В программу заседания включены пленарные сессии, тематические дискуссии, а также презентация докладов, на которой обсуждаются вопросы многополярности и глобальной безопасности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин сообщил о попытках западных центров организовать в Сербии цветную революция.

