Президент РФ Владимир Путин прокомментировал задержание в нейтральных водах Атлантики нефтяного танкера Boracay, которое французские власти пытаются упорно связать с дроновой истерией по всей Европе.

Президент порекомендовал не уделять слишком много внимания заявлениям из Парижа, ведь они обращены в первую очередь на внутреннюю аудиторию. О том, как неприкрытое пиратство французских властей переплетено с попытками Макрона перекинуть недовольство граждан на мнимую угрозу с востока, разбирался корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

В западных СМИ эмоциональные качели после валдайской речи Путина. Заголовки от «Россия не собирается атаковать НАТО» до «Кремль проверяет Европу на прочность». Это о пресловутых дронах, конечно.

После подрыва Северных потоков и череды санкций экономика ЕС идет ко дну. И чем это объяснить, как не российской угрозой? Поэтому в Брюсселе продолжают крутить заезженную пластинку.

«Всему альянсу надо сфокусироваться на том, чтобы производить дроны как можно быстрее, чтобы мы могли сражаться, когда нам угрожают», — заявил председатель Европарламента Роберта Метсола.

«Президент Путин сказал, что США и НАТО вовлекаются в конфликт, и поэтому они должны ожидать ответных мер. Вот еще один признак серьезных перемен в этой войне», — говорил корреспондент NBC.

Говорил президент, конечно, о другом: Россия не собирается ни на кого нападать, но готова ответить на любые угрозы. На деле против лома всегда есть прием.

«Сам факт наличия России многим не нравится, и все хотят там как-то принять участие в этом историческом событии — нанесения нам стратегического поражения. И на этом поживиться, там откусить, здесь откусить. Хочется сделать такой выразительный жест, но здесь дам очень много. Этого не будет», — заявил президент РФ во время валдайской речи.

Во всех французских СМИ на первом плане это:

«Владимир Путин только что прокомментировал тему, которую в последние дни была громким предметом обсуждения. Задержанное Францией судно под официальным флагом Бенина», — сказал ведущий BFM.

Танкер под флагом Бенина задержали в нейтральных водах, высадив туда французский спецназ в нарушение всех международных норм. Ни расследования, ни доказательств, и ожидаемо «это все Россия». И вот теперь Макрон, похоже, выводит истерию с попытками установить полный контроль над Балтийским морем на новый, уже военный уровень.

«Мы находимся в состоянии перманентной конфронтации с Россией. И уже в ближайшие дни наши начальники штабов, координируясь с НАТО в рамках коалиции желающих, соберутся для разработки совместных действий на предстоящей неделе», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он вообще охотнее сейчас говорит о российской угрозе, когда у него же в стране зреет социальный взрыв. Прокатившиеся по стране масштабные протесты с требованием обратить внимание на собственное население президент Франции предпочел не заметить, отсидевшись в Копенгагене. В этом и суть политики нынешнего Парижа: переложить с больной головы на здоровую.

«Возбудить какие-то другие силы, другие страны, в частности Россию, спровоцировать нас на какие-то активные действия и сказать французам: „Французы, ко мне! Сплотитесь вокруг меня, я вас поведу к победе“. Как Наполеон», — отметил Владимир Путин.

Отмечают в западных СМИ и готовность Кремля сотрудничать с администрацией Трампа. С Вашингтоном, в отличие от воинственного Брюсселя, кажется, еще есть шанс договориться.

