Путин обсудил политическое и экономическое сотрудничество с премьером Эфиопии

Особое внимание уделили договоренностям, которые были достигнуты в ходе сентябрьского визита Абия Ахмеда в Москву.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Эфиопии. Лидеры обсудили укрепление сотрудничества в политике, экономике, гуманитарной сфере.

Особое внимание — договоренностям, которых достигли в ходе сентябрьского визита Абия Ахмеда в Москву. Также российский президент выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями оползней на юге страны.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением референдума по новой Конституции. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский лидер выразил надежду, что осуществляемые реформы будут способствовать дальнейшему укреплению отношений между Москвой и Астаной. Референдум состоялся накануне, и, по данным ЦИК республики, более 87% участников поддержали обновление основного документа.

В результате реформы, которую Токаев назвал историческим событием, Конституция обновится почти полностью. Изменения затронули 84% текста.

