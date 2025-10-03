Звонок с того света: мужчина потерял телефон и случайно нашел человеческий скелет

В Бангкоке мужчина нашел человеческий скелет благодаря потерянному телефону

В заброшенном здании Бангкока обнаружили человеческий скелет — причем находка была случайной из-за утерянного телефона. Об этом сообщает The Thaiger.

Владелец устройства уронил его на улице и решил позвонить себе. Ответил незнакомый мужчина, который его нашел и согласился вернуть. Позже после возвращения вещи владелец заметил, что на телефоне сделаны несколько фотографий — на одной из них запечатлели человеческие останки в заброшенном доме.

Поскольку мужчина больше не выходил на связь, владелец обратился за помощью к пользователям соцсетей. В поисках подключился инфлюэнсер Гантач Понгпайбунвет, который выяснил местоположение здания и сообщил о находке в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что фотографии сделал 30-летний Сарают Вонгчароен. Мужчина рассказал, что зашел в заброшенное строение, пока ждал звонка владельца телефона, и случайно наткнулся на скелет.

Эксперты установили, что останки принадлежат 55-летнему Ла Каминбуту из провинции Лампанг. Смерть наступила три-четыре месяца назад, ее причина пока выясняется.

Отмечается, что это не единственное странное дело с останками в Таиланде: ранее неподалеку от Паттайи нашли чемоданы с останками двух женщин. По одной из версий, преступление связано с деятельностью организованной преступностью.

