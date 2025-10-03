«У нас все хорошо»: представитель Успенской опроверг отмену концертов из-за здоровья певицы

Представитель Успенской опроверг отмену концертов из-за здоровья певицы

Концертный директор певицы Любови Успенской Александр Иваненко опроверг сообщения о том, что артистка якобы сломала руку и не сможет в ближайшее время выступать. Об этом он рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

«У нее все хорошо с рукой. У нас все хорошо», — подчеркнул Иваненко.

Ранее в СМИ стала появляться информация о том, что 71-летняя звезда шансона сломала руку. Согласно распространившимся новостям, травма серьезная, поэтому Успенскую вроде как ждала операция. Из-за этого знаменитость якобы вынуждена была отменить ряд концертов. Сообщалось, что, по прогнозам врачей, Любовь Залмановна вернулась бы на сцену уже через пару дней.

Александр Иваненко в разговоре с журналистом подтвердил, что некоторые выступления Успенской действительно перенесены. Однако, по его словам, это сделано только для удобства расписания гастролей.

