«Стоит укреплять»: Лукашенко предложил Германии восстановить отношения

Президент Белоруссии сделал акцент на историческом опыте примирения.

В каких отношениях Белоруссия и Германия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил граждан Германии с Днем германского единства и предложил восстановить двусторонние отношения. Об этом сообщает сайт главы государства.

«Несмотря на трагические последствия Второй мировой войны, белорусы и немцы совместными усилиями сумели найти пути к примирению и сотрудничеству. Тот опыт востребован и сегодня, а его результаты стоит сохранять и укреплять», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что объединение Германии в 1990 году стало важным этапом в формировании современной Европы. По его словам, Минск продлил безвизовый режим для граждан Евросоюза, включая Германию, и предложил устранять барьеры для восстановления диалога. При этом Лукашенко отметил, что процесс будет сложным, но он соответствует интересам обеих стран.

Обращение прозвучало на фоне напряженных отношений между Минском и Брюсселем. Ранее министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков заявил, что действия ЕС на границах России и Белоруссии направлены на создание страха перед «мнимой угрозой». Он подчеркнул, что диалог остается единственным способом урегулирования разногласий.

