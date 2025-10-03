«Мы не друзья»: Ида Галич об отношениях с бывшим мужем

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 33 0

У экс-супругов есть общий сын Леон.

Какие отношения у Иды Галич с бывшим супругом

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Ида Галич: с бывшим мужем мы не друзья

Блогер Ида Галич призналась, что не считает своего бывшего мужа Алана Басиева другом, но при этом поддерживает с ним контакт ради их общего сына. Об этом она сказала в свежем выпуске своего шоу, где она беседовала с комиком Дмитрием Позовым.

Развод пары прошел почти пять лет назад тихо и без публичных скандалов, однако недавно Галич поделилась опытом, как сохранить адекватные отношения после расставания.

«Я, безусловно, важная составляющая жизни своего бывшего мужа, как и он для меня, но мы не друзья. По теме ребенка общаемся, да, но мне категорически не нужно с ним дружить. <…> Потому что у меня к бывшему мужу было очень много вопросов, но я приняла как данность — он отец моего ребенка. И я не разрешаю себе судить, много или мало он общается с сыном», — поделилась она.

Пятилетний сын Иды и Алана, Леон, уже задает вопросы о разводе, но для него это не так болезненно, ведь родители расстались, когда он был совсем маленьким.

В конце 2023 года стало известно о новой любви — с бизнесменом Олегом Ледвичем. В январе 2025 года Ида объявила о помолвке, а в конце января — о беременности вторым ребенком. А в июле у пары на свет появилась дочка Татьяна.

