Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ увеличат до шести

Тюменская область станет новым участником эксперимента по упрощенной сдаче основного государственного экзамена для девятиклассников, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, планируется расширить количество регионов, участвующих в эксперименте, и продлить его до 2029 года, так как сложно делать выводы по итогам одного года. Он добавил, что к уже участвующим субъектам — Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области — присоединились Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

Министр объяснил, что упрощенный формат ОГЭ предназначен для девятиклассников, которые не планируют продолжать обучение в 10–11 классах. В этом случае учащиеся сдают только два обязательных экзамена — русский язык и математику. Главная цель инициативы — увеличить число выпускников, получающих аттестат об основном общем образовании, и дать им возможность поступать в колледжи и училища для обучения по рабочим специальностям.

Кравцов отметил, что Тюменская область ранее уже рассматривалась для участия в эксперименте, но в первый этап 2025 года регион не попал. Сейчас же школьники региона получат шанс сдавать ОГЭ по упрощенной схеме, что должно облегчить путь к дальнейшему образованию и профессиональной подготовке.

В случае успешной реализации эксперимента проект планируется распространить на другие регионы России, подчеркнул министр. Он также отметил, что инициатива позволит повысить доступность аттестатов и профессионального образования для выпускников, не планирующих продолжать учебу в старших классах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.