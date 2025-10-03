Количество регионов с упрощенной сдачей ОГЭ увеличат до шести

Дарья Орлова
Дарья Орлова

На эксперимент уже дали согласие Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

Как сдать ОГЭ по упрощенной схеме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Тюменская область станет новым участником эксперимента по упрощенной сдаче основного государственного экзамена для девятиклассников, сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

По словам Кравцова, планируется расширить количество регионов, участвующих в эксперименте, и продлить его до 2029 года, так как сложно делать выводы по итогам одного года. Он добавил, что к уже участвующим субъектам — Москве, Санкт-Петербургу и Липецкой области — присоединились Татарстан, Ростовская и Тюменская области.

Министр объяснил, что упрощенный формат ОГЭ предназначен для девятиклассников, которые не планируют продолжать обучение в 10–11 классах. В этом случае учащиеся сдают только два обязательных экзамена — русский язык и математику. Главная цель инициативы — увеличить число выпускников, получающих аттестат об основном общем образовании, и дать им возможность поступать в колледжи и училища для обучения по рабочим специальностям.

Кравцов отметил, что Тюменская область ранее уже рассматривалась для участия в эксперименте, но в первый этап 2025 года регион не попал. Сейчас же школьники региона получат шанс сдавать ОГЭ по упрощенной схеме, что должно облегчить путь к дальнейшему образованию и профессиональной подготовке.

В случае успешной реализации эксперимента проект планируется распространить на другие регионы России, подчеркнул министр. Он также отметил, что инициатива позволит повысить доступность аттестатов и профессионального образования для выпускников, не планирующих продолжать учебу в старших классах.


