В Индии младенец смог выжить после того, как родители похоронили его заживо
Семья не в первый раз пытается скрыть ребенка от властей.
Похороненный заживо младенец смог выжить в Индии
В Индии местные жители спасли трехдневного младенца, которого родители пытались заживо похоронить. Об этом сообщает газета The Times of India.
Как выяснилось, отец ребенка Баблу Дандолия работает учителем в государственной школе и по закону не имеет права на более чем двух детей. Рождение четвертого ребенка грозило ему увольнением, поэтому родители решили скрыть новорожденного. Они отвезли мальчика на мотоцикле в лес и оставили под грудой камней.
К счастью, жители деревни услышали плач ребенка, поспешили на помощь, раскопали камни и доставили младенца в больницу. Полиция задержала обоих родителей — 38-летнего отца и 28-летнюю мать Раджкумари.
Ранее эта семья уже скрывала рождение третьего ребенка от властей. Состояние мальчика стабильно, а расследование продолжается.
В штате Гуджарат в Индии полиция арестовала супружескую пару по обвинению в похищении и продаже в сексуальное рабство 14-летней девочки.
По словам пострадавшей, ее похитили и передали одному жителю села, который держал и эксплуатировал ее два дня, после чего неожиданно отпустил. Девочка вернулась домой, нов скоре оказалась снова похищена и продана другому мужчине, который в течение десяти дней угрожал ей и совершал над ней насилие.
