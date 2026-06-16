Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода локализовали

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 103 0

По предварительным данным, пострадавших нет.

Попадание украинского беспилотника Московского НПЗ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода, возникший после атаки украинского беспилотника, локализован. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу Москве.

По предварительным данным, пострадавших нет. На месте продолжают работать сотрудники экстренных служб.

«В настоящее время продолжается работа по ликвидации последствий возгорания. Угрозы распространения огня нет. Ситуация находится под контролем экстренных служб», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что один из украинских беспилотников повредил Московский нефтеперерабатывающий завод. Также он рассказал об уничтожении 60 дронов, летевших в сторону столицы.

Силы ПВО перехватили беспилотники ВСУ в небе над Орловской, Рязанской и Ростовской областями, Крымом, а также акваториями Азовского и Черного морей.

Также над территорией России в ночь на 16 июня были ликвидированы 172 украинских беспилотника. В шести регионах была объявлена ракетная опасность. Режим действует в Татарстане, Чувашии, а также Ульяновской, Пензенской, Орловской и Воронежской областях.

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