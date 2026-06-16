«Восстановление идет медленно»: певица Бонни Тайлер вышла из комы

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 15 0

За несколько дней до этого у артистки произошла остановка сердца.

Состояние здоровья певицы Бонни Тайлер

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mix1

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The Sun: британская певица Бонни Тайлер вышла из комы

Британская певица Бонни Тайлер вышла из комы. Об этом изданию The Sun сообщили представители артистки.

«Бонни больше не в коме, но остается в тяжелом состоянии. Хотя оно улучшается, процесс восстановления идет медленно», — отметили собеседники журналистов.

Они уточнили, что знаменитость все еще находится в отделении интенсивной терапии.

В апреле у Тайлер начались проблемы с желудочно-кишечным трактом. Какое-то время, несмотря на плохое самочувствие, она продолжала работать. Потом несколько дней пыталась отлежаться дома. В итоге певицу госпитализировали и провели операцию.

Вскоре после этого у артистки начался инфекционно-воспалительный процесс. Из-за этого врачи были вынуждены ввести ее в искусственную кому и подключить к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В первых числах июня знаменитость уже пытались вывести из комы, но у нее произошла остановка сердца.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что старшая дочь короля Таиланда Махи Вачиралонгкорна (Рама X) принцесса Баджракитиябха умерла после четырех лет комы. Ей было 47 лет. Все эти годы ее жизнь поддерживал аппарат ИВЛ.

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