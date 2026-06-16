В Ярославской области задержали мужчину, готовившего теракт на железной дороге

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 55 0

Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.

В Ярославской области задержали украинского агента

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ

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ФСБ в Ярославской области задержала мужчину, готовившего теракт на ж/д

В Ярославской области силовики задержали жителя города Рыбинск, который планировал совершить теракт на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба ФСБ.

По данным ведомства, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый был задержан с поличным при попытке закладки самодельного взрывного устройства на путях.

«УФСБ России по Ярославской области предотвращен теракт на объекте железнодорожной инфраструктуры региона», — уточнили в ФСБ.

В ходе расследования правоохранители установили, что мужчина действовал в интересах противника — украинских спецслужб. Задокументированы как минимум несколько эпизодов его противоправной деятельности на объектах энергетической и транспортной инфраструктуры Ярославской области.

Предварительно, украинские спецслужбы завербовали россиянина с помощью шантажа за перевод денег на счета террористических организаций. Мужчине предъявлено обвинение по статье «Террористический акт». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сотрудники ФСБ в Московской области задержали 36-летнего мужчину, который по заданию украинских спецслужб планировал совершить убийство российского военного. До приезда в Россию задержанный нелегально проживал в Испании, где скрывался от правоохранителей. Мужчина сам связался с «кураторами» и взамен получил документы, позволившие ему беспрепятственно пересечь границу.

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