Океаны закипают, ученые смотрят на Солнце: как Землю хотят спасти от жары

Daily Mail: ученые хотят приглушит Солнце ради спасения от аномальной жары

На фоне стремительного роста температуры океанов исследователи всерьез обсуждают идею, которая еще недавно казалась сюжетом научной фантастики: искусственно уменьшить количество солнечного света, достигающего поверхности Земли. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Поводом для таких разговоров стало возможное формирование чрезвычайно мощного климатического явления Эль-Ниньо, которое некоторые специалисты уже называют потенциально самым сильным за всю историю наблюдений. По мнению авторов нового исследования, временное «затенение» планеты может помочь охладить значительную часть Мирового океана и снизить риск экстремальных климатических событий.

Эль Ниньо — это процесс, при котором вода в центральной и восточной части Тихого океана становится необычно теплой. Из-за этого меняется привычная циркуляция воздуха, а погодные сбои могут ощущаться в разных регионах планеты.

Вместе с надеждами спасти планету появляются и серьезные опасения. Даже сторонники идеи признают: никто до конца не понимает, какими последствиями может обернуться подобное вмешательство в работу климатической системы Земли.

Что происходит с океанами

Последние годы температура океанов бьет рекорд за рекордом. Особенно тревожная ситуация складывается в Тихом океане, где формируются процессы, способные повлиять на климат всей планеты.

Ученые обращают внимание на гигантскую область аномально теплой воды, которая с конца 2025 года сохраняется в Тихом океане. Протяженность этой зоны достигает примерно 14,5 тысячи километров.

Дополнительную тревогу вызывает еще одна морская тепловая аномалия, растянувшаяся от Папуа — Новой Гвинеи до побережья Калифорнии. В отдельных районах температура воды здесь превышает климатическую норму примерно на три градуса.

Для океана это колоссальное отклонение. Подобные изменения способны влиять не только на морские экосистемы, но и на глобальную циркуляцию атмосферы.

Почему все говорят об Эль-Ниньо

Эль-Ниньо — это часть естественного климатического цикла. Обычно оно повторяется с периодичностью от двух до семи лет. Во время теплой фазы огромные массы нагретой воды накапливаются в экваториальной части Тихого океана. Это приводит к повышению средней температуры на планете и меняет погодные условия в разных регионах мира.

Последствия могут быть самыми разными: от засух и лесных пожаров до разрушительных ливней и наводнений. Само по себе Эль-Ниньо не является чем-то необычным. Однако специалисты опасаются, что из-за общего потепления океанов очередной цикл может оказаться значительно мощнее привычного.

Исследователи из Университета Майами ранее предупреждали, что нынешние морские тепловые аномалии способны создать условия для формирования беспрецедентного Эль-Ниньо. По их оценкам, такое развитие событий может привести к еще большему нагреву северной части Тихого океана и усилить влияние климатического явления на людей, экосистемы и мировую экономику.

Что предлагают ученые

На этом фоне группа исследователей предложила использовать технологию, известную как стратосферная аэрозольная инъекция. Суть метода заключается в распылении в верхних слоях атмосферы огромного количества мельчайших частиц на основе серы. После попадания в стратосферу эти частицы могут сохраняться там в течение нескольких лет, отражая часть солнечного излучения обратно в космос.

Фактически речь идет о создании искусственного экрана между Солнцем и Землей. Ученые давно обратили внимание на подобный эффект после крупных вулканических извержений. Когда в атмосферу попадает большое количество сернистых соединений, планета временно охлаждается из-за уменьшения количества солнечного света. Теперь исследователи пытаются понять, можно ли использовать этот механизм целенаправленно.

Что показали компьютерные модели

Авторы работы сравнили несколько вариантов развития событий. В первом сценарии человечество продолжает двигаться по нынешней траектории без серьезных изменений в климатической политике. Расчеты показали, что в таком случае морские тепловые волны будут усиливаться примерно на 97% поверхности Мирового океана. Они станут более продолжительными и интенсивными.

Во втором сценарии исследователи предположили, что технология аэрозольной инъекции позволит удержать глобальное потепление в пределах 1,5 градуса по Цельсию относительно доиндустриального уровня. В этом случае примерно четверть океана могла бы избежать дальнейшего усиления тепловых аномалий.

Самые впечатляющие результаты были получены в наиболее агрессивном варианте моделирования, где потепление удается удержать в пределах одного градуса. Согласно расчетам, тогда около 76% поверхности океана столкнется с менее интенсивными периодами перегрева, а примерно в 80% районов продолжительность тепловых волн сократится.

Особенно заметный эффект прогнозируется для тропических районов Атлантики, Индийского океана, Арктики и южной части Атлантического океана.

Почему метод вызывает столько споров

Несмотря на обнадеживающие результаты моделирования, сами авторы исследования подчеркивают: речь пока идет исключительно о компьютерных расчетах. Профессор Фиби Зарнецке из Мичиганского государственного университета прямо признает, что экологические последствия такого вмешательства изучены крайне слабо.

Главная проблема заключается в том, что климат Земли представляет собой единую взаимосвязанную систему. Изменение количества солнечной энергии в одном регионе может вызвать совершенно неожиданные последствия в другом. Поэтому никто не может гарантировать, что охлаждение океанов не обернется новыми климатическими проблемами.

Какие риски уже обнаружены

Ранее специалисты Колумбийской школы климата моделировали различные варианты применения стратосферных аэрозолей. Результаты оказались неоднозначными. Выяснилось, что распыление частиц в полярных регионах может повлиять на работу муссонных систем в тропиках. Это способно изменить режим осадков для миллионов людей.

Если же аэрозоли будут сосредоточены ближе к экватору, существует риск нарушения струйных течений — мощных воздушных потоков, которые участвуют в переносе тепла между различными регионами планеты.

По словам специалиста по климатическим технологиям Инь Чена из Бирмингемского университета, изменение солнечного нагрева в одном месте неизбежно приводит к перестройке атмосферных процессов в других районах Земли. Именно поэтому многие климатологи относятся к подобным проектам с большой осторожностью.

Почему это не заменит борьбу с выбросами

Даже авторы исследования подчеркивают: затемнение солнечного света не следует рассматривать как альтернативу сокращению выбросов углекислого газа. По их мнению, снижение эмиссии парниковых газов остается главным и наиболее надежным способом борьбы с изменением климата.

Стратосферная аэрозольная инъекция может лишь временно смягчить некоторые последствия глобального потепления. Но она не устраняет первопричину проблемы.

Кроме того, моделирование показало, что даже при самых оптимистичных сценариях некоторые районы Мирового океана продолжат нагреваться. В первую очередь это касается Северной Атлантики, тропической части Тихого океана и отдельных регионов Южного океана. Именно эти области играют важную роль в формировании глобальной погоды.

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