В Саратове столкнулись легковушка и пассажирская «Газель», пострадали 11 человек

В Гагаринском районе Саратова столкнулись «Лада Калина» и пассажирская «Газель». В результате ДТП в медицинское учреждение были доставлены 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в районе восьми утра на улице Песчано-Уметская. Пассажирская «Газель» перевозила дорожных рабочих. В результате ДТП пострадали 11 человек: девять из «Газели», двое — из легкового автомобиля. Погибших нет. Пострадавшие получили телесные повреждения разной степени тяжести. Всех доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают им необходимую помощь.

Telegram/Прокуратура Саратовской области/sarprok

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося. Ход дела контролирует прокуратура Саратова.

Ранее в Тюменской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В результате погиб один человек, еще 11 пострадали. Предварительная причина аварии — заснувший водитель автобуса. Сотрудники правоохранительных органов проводят расследование и устанавливают детали произошедшего.

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