«Садовая лопатка» появилась на месте «Большой глины» у «ГЭС-2» в Москве

Скульптура «Садовая лопатка» заменили «Большую глину № 4» на спуске к Водоотводному каналу. Об этом сообщает пресс-служба Дома культуры «ГЭС-2».

Композиция впервые появилась на крыше «Метрополитен-музея» в Нью-Йорке. Как уточняют в пресс-службе, «Садовая лопатка» имеет глубокий замысел и заставляет людей задуматься о культивации новых идей и смыслов, которые творцы бережно выращивают.

Авторами работы стали именитые скульпторы Клас Олденбург и Кошье ван Брюгген. Монумент представляет собой увеличенный в несколько раз садовый инструмент. Среди других их работ — гигантский рожок мороженого, прищепка для белья, английская булавка, а также волан для бадминтона.

Ранее 5-tv.ru писал, что скульптура «Большая глина № 4» будет установлена на Ленинском проспекте в Москве. Скульптура швейцарского художника Урса Фишера находилась у «ГЭС-2» с 2021 года. Теперь она займет место во внутреннем дворе здания компании «Новатэк». Для установки арт-объекта используются подъемные краны.

Композиция представляет собой размятые куски глины, многократно увеличенные и отлитые в алюминии. Высота скульптуры достигает 13 метров. До этого она выставлялась в Нью-Йорке и Флоренции.

