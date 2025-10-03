«У нас все прекрасно»: Соколовский ответил на намеки об изменах жене

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Супруги заявили, что знают друг о друге «больше, чем можно представить».

Влад Соколовский рассказал что не изменяет жене

Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Влад Соколовский рассказал об отношениях с женой Ангелиной

Российский певец Влад Соколовский и его жена Ангелина опубликовали совместное видеообращение. Артист отметил, что про их пару в сети и прессе стали очень много говорить из-за участия в рейтинговом проекте «Ставка на любовь». По словам Соколовского, им поступает много вопросов, но самое важное, что нужно знать, это то, что сейчас у них все прекрасно.

«Поверьте, мы знаем друг о друге гораздо больше, чем вы можете нам рассказать и даже представить себе», — подчеркнул певец.

Соколовский охарактеризовал отношения с Ангелиной как «искренние, честные и настоящие». При этом музыкант и его жена отметили, что за шесть лет отношений они многое пережили, в том числе и расставания, но в итоге оба поняли, что не могут жить друг без друга. Влад предположил, что, возможно, когда-нибудь решится об этом рассказать, и подчеркнул, что это «сложный опыт, жесткий опыт».

Видеообращение, по всей видимости, стало ответом на намеки со стороны бывшей жены Соколовского — певицы Риты Дакоты. Та возмутилась после слов Ангелины в шоу «Ставка на любовь». Нынешняя жена упомянула об отношениях Влада с Ритой, намекнув на то, что между ними не было любовной химии, из-за чего певец не был верен избраннице. Рита в ответ намекнула на то, что и в новом браке Соколовский отнюдь не так уж и постоянен.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+10° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 58%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:36
Черная вдова: женщина убила своего пятого мужа инсулином
22:23
Белые вещи и кроссовки: главные ошибки в образе на собеседовании
22:12
Студент борется за опеку над братьями и сестрой после гибели родителей в ДТП
22:00
Пациентка больницы погибла после нападения соседки по палате
21:55
Силы ПВО ликвидировали шесть дронов ВСУ над регионами России
21:48
В Белом доме не исключили прекращение шатдауна в США 3 октября

Сейчас читают

Пропавшую женщину нашли обнаженной в канаве спустя два дня после аварии
Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео