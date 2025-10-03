Путин: российская армия — самая боеспособная в мире

Эфирная новость 31 0

ВС РФ практически полностью освободили территорию ЛНР.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российская армия сейчас самая боеспособная в мире. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на пленарной сессии «Валдая».

Он отметил, что наши военные в зоне СВО наступают по всей линии боевого соприкосновения. Практически полностью освобождена территория ЛНР, киевский режим там контролирует меньше процента. В Харьковской области российские бойцы занимают крупные города Купянск и Волчанск. В ДНР освобождают Северск и Красноармейск.

Во время выступления президент вспомнил и громкую историю сына замдиректора ЦРУ. Он героически погиб, сражаясь за интересы и безопасность нашей страны.

«Пришел в военкомат и сказал, что он разделяет те ценности, которые защищает Россия. Это я не шучу, это же все записано там. Права человека. Право человека на свой язык, на религию и так далее. Он за права человека. И Россия за это борется, и он готов и хочет бороться за эти ценности с оружием в руках. Вот я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русским солдатом. Вот он хоть американец, он был русским солдатом», — рассказал президент.

Владимир Путин заявил, что против России сейчас воюют все страны НАТО. Западные инструкторы не только обучают военных ВСУ, но и сами участвуют в боевых действиях на Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:04
Рэпер P. Diddy получил более четырех лет тюрьмы
0:03
Тайга молчит: в Красноярском крае продолжаются поиски пропавшей семьи
23:57
Летний городской декор обрел вторую жизнь в библиотеках и детских садах Москвы
23:41
Норвежские солдаты заблудились на границе с Россией
23:27
Смертельный Porsche: автомобиль улетел в Фонтанку в Петербурге
23:18
Путин: российская армия — самая боеспособная в мире

Сейчас читают

Пропавшую женщину нашли обнаженной в канаве спустя два дня после аварии
Владимир Путин выступил на встрече клуба «Валдай». Главные заявления
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео