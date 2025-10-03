Российская армия сейчас самая боеспособная в мире. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая на пленарной сессии «Валдая».

Он отметил, что наши военные в зоне СВО наступают по всей линии боевого соприкосновения. Практически полностью освобождена территория ЛНР, киевский режим там контролирует меньше процента. В Харьковской области российские бойцы занимают крупные города Купянск и Волчанск. В ДНР освобождают Северск и Красноармейск.

Во время выступления президент вспомнил и громкую историю сына замдиректора ЦРУ. Он героически погиб, сражаясь за интересы и безопасность нашей страны.

«Пришел в военкомат и сказал, что он разделяет те ценности, которые защищает Россия. Это я не шучу, это же все записано там. Права человека. Право человека на свой язык, на религию и так далее. Он за права человека. И Россия за это борется, и он готов и хочет бороться за эти ценности с оружием в руках. Вот я сейчас говорил о людях разных национальностей, которые считают себя русским солдатом. Вот он хоть американец, он был русским солдатом», — рассказал президент.

Владимир Путин заявил, что против России сейчас воюют все страны НАТО. Западные инструкторы не только обучают военных ВСУ, но и сами участвуют в боевых действиях на Украине.

