Количество погибших от отравления алкоголем в Ленобласти возросло до 45

усЧисло погибших после отравления суррогатного алкоголя в Ленинградской области возросло до 45 человек. Об этом стало известно из источника 5-tv.ru.

По имеющимся данным, четверо пострадавших остаются в больницах. При этом трое из них в критическом состоянии.

Про массовое отравление алкоголем в Сланцевском районе стало известно 26 сентября. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Позднее уточнялось, что из-за употребления суррогата погибли жители и других районов.

Также 29 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк передавала, что предполагаемым источником контрафактного спиртного, приведшего к гибели людей в Ленобласти, стала коммерческая организация из Тосненского района. Трое представителей складской фирмы были заключены под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло. Число жертв выросло до 38 человек.

