Количество отравившихся суррогатным алкоголем в Ленобласти вновь выросло
Также обнаружен еще один склад с опасным контрафактом.
Новые случаи отравления алкоголем в Ленобласти. В поселке под Петербургом найдена женщина в тяжелом состоянии, ее экстренно госпитализировали.
У нее обнаружены и возможные вещественные доказательства. Дома у пострадавшей нашли бутылки водки с этикетками популярной марки. Пока неизвестно, где она приобрела эти напитки. И сегодня суд в Петербурге арестовал нового, уже 11-го фигуранта дела о массовом отравлении суррогатом. Найден так же и еще один, новый склад, где хранился опасный алкоголь.
Ранее 5-tv.ru писал, что количество погибших от суррогата в Ленобласти выросло до 38 человек. Остановить этот смертельный счетчик не помогают даже новые аресты.
Всего по этому делу конфисковано уже более пяти тысяч литров спиртосодержащей продукции. Суррогатный алкоголь закупали буквально канистрами. Спирт из десятилитровой тары разбавляли, разливали в стекло.
