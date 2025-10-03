Черная вдова: женщина убила своего пятого мужа инсулином

Дарья Орлова
Она надеялась, что заболевание мужчины поможет скрыть преступление.

Женщина убила мужа инсулином

Фото: www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Женщина убила своего пятого мужа инсулином в США

В Техасе начался отбор присяжных по делу Сары Хартсфилд, 50-летней женщины, которую обвиняют в убийстве своего мужа Джозефа Хартсфилда. Об этом сообщает New York Post.

«Я ценю работу заместителей и детективов, которые последовали своей интуиции и определили подозрительные обстоятельства, связанные со смертью мистера Хартсфилда. Случившееся легко можно было принять за „смерть от болезни“, не убийство», — заявил шериф Брайан Хоторн.

По данным обвинения, женщина якобы ввела мужу смертельную дозу инсулина и с опозданием вызвала скорую помощь. Джозеф, ветеран армии США, умер в больнице, куда его доставили без сознания. Рядом с его кроватью позже нашли несколько инсулиновых ручек, что вызвало вопросы у следователей.

Дело вызвало широкий резонанс в США не только из-за обстоятельств смерти, но и из-за личной истории обвиняемой. Сара была замужем пять раз, а в 2018 году застрелила своего жениха Дэвида Брэгга. Тогда прокуратура признала действия самообороной. Несколько других ее браков закончились конфликтами и разводами.

Сейчас Хартсфилд содержится в тюрьме округа Чамберс под залогом в размере двух миллионов долларов. Если вина будет доказана, женщине грозит пожизненное заключение. Судебный процесс начнется с оглашения вступительных заявлений после формирования коллегии присяжных.

