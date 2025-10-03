Ученые представили новые доказательства возможности жизни на спутнике Сатурна

Евгения Алешина
Евгения Алешина

Был произведен анализ данных миссии с пролетом мимо Энцелада.

Есть ли жизнь на спутнике Сатурна

Фото: 5-tv.ru

Ученые обнаружили новые органические соединения в гейзерах спутника Сатурна Энцеладе, что усиливает предположения о его возможной обитаемости. Об этом сообщили в China Global Television Network (CGTN).

Был произведен анализ данных миссии Cassini в 2008 году. Тогда был совершен пролет мимо Энцелада, в том числе сквозь гейзеры воды и льда, извергающиеся из трещин на южном полюсе спутника.

Ученые проанализировали состав подповерхностного океана, который скрывается под слоем 20-30-километрового льда. В ходе исследований они подтвердили наличие органических молекул — предшественников аминокислот. Кроме того, были выявлены новые категории органических соединений, не зафиксированные ранее.

«Мы нашли несколько категорий органических, то есть преимущественно углеродсодержащих, молекул с разными структурами и химическими свойствами», — сказал планетолог из Свободного университета Берлина и ведущий автор исследования Нозаир Хаваджа.

Данные соединения участвуют в процессах синтеза более сложных молекул, являющихся необходимыми компонентами жизни. Но их образование может происходить и абиотически, без участия живых организмов.

Отмечается, что на Энцеладе есть три ключевых фактора обитаемости — жидкая вода, источник энергии и необходимые элементы с органикой. Этот спутник является одним из самых перспективных объектов Солнечной системы для поиска жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что впервые зафиксирован рекордный скачок роста у «планеты-изгоя».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

