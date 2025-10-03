Канцлер эстонского МИДа заявил, что хочет более активного проявления силы со стороны альянса на его восточном рубеже.
Фото: www.globallookpress.com/Robert Michael
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Telegraph: Эстония предложила НАТО провести учения с применением ядерного оружия
Эстония выдвинула предложение НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса в рамках демонстрации силы. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИДа Йонатана Всевиова.
В беседе с изданием Всевиов заявил, что хочет более активного проявления силы со стороны НАТО на его восточном рубеже.
«Он (Всевиов — Прим. Ред.) перечислил ряд возможных вариантов (демонстрации силы — ред.), в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления», — отметили в публикации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накричал на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время спора о том, как следует реагировать на полеты российских МиГ-31. Разногласия возникли, когда Эстония задействовала четвертую статью договора НАТО, предусматривающую консультации союзников в случае угрозы безопасности.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
58%
Нашли ошибку?