Telegraph: Эстония предложила НАТО провести учения с применением ядерного оружия

Эстония выдвинула предложение НАТО проводить учения с отработкой применения ядерного оружия вблизи восточного фланга альянса в рамках демонстрации силы. Об этом сообщила газета Telegraph со ссылкой на канцлера эстонского МИДа Йонатана Всевиова.

В беседе с изданием Всевиов заявил, что хочет более активного проявления силы со стороны НАТО на его восточном рубеже.

«Он (Всевиов — Прим. Ред.) перечислил ряд возможных вариантов (демонстрации силы — ред.), в том числе учения с отработкой применения ядерного оружия, размещение британского корабля или отправку турецкого самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления», — отметили в публикации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте накричал на премьер-министра Эстонии Кристена Михала во время спора о том, как следует реагировать на полеты российских МиГ-31. Разногласия возникли, когда Эстония задействовала четвертую статью договора НАТО, предусматривающую консультации союзников в случае угрозы безопасности.

