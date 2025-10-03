Неприхотливы и любят одиночество: лучшие породы собак для трудоголиков

Мария Щелканова
Мария Щелканова

Стоит помнить, что каждый питомец требует заботы и внимания.

Породы собак для много работающих людей

Фото: Zuma/ТАСС

Кинолог Атертон: английский мастиф и бульдог не испытывают стресс в одиночестве

Четвероногие друзья приносят радость и любовь своим хозяевам, но не все породы собак подходят людям с плотным рабочим графиком. О видах, не требующих постоянного внимания хозяина, рассказал кинолог Уилл Атертон, в ходе беседы с изданием Irish Mirror.

По словам специалиста, каждая порода собак требует внимания от человека, однако есть виды, которые менее энергичны и могут находиться в одиночестве, не испытывая стресс.

«Породы, которые требуют минимального внимания к себе: английский мастиф, сенбернар и английский бульдог», — уточнил эксперт.

Эти виды собак легче других поддаются дрессировке, любят долгое время спать и находиться без пристального внимания человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как у собак могут проявляться проблемы с сердцем.

Заподозрить проблемы со здоровьем у четвероногого друга помогают типичные бытовые сигналы. Одышка на прогулке, синие десны, частое «влажное» дыхание, учащенное сердцебиение в покое и внезапная слабость у собаки могут свидетельствовать о наличии сердечно-сосудистых заболеваний.

