Шатдаун продолжается: Сенат США не принял проект бюджета от демократов

Сенат США не принял законопроект демократов о финансировании правительства

Законопроект о временном финансировании, предложенный Демократической партией, не набрал необходимое для его принятия количество голосов в Сенате США. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Законопроект демократов о финансировании правительства США и прекращении шатдауна не набрал голосов, необходимых для принятия в Сенате в пятницу», — отмечается в материале.

В то же время телеканал CNN сообщил о распределении голосов в американском Сенате. Уточняется, что против принятия законопроекта о временном финансировании выступили 52 парламентария. В свою очередь поддержали инициативу только 46 сенаторов. Однако для принятия законопроекта, после чего правительство возобновит свою работу, необходимо, чтобы не менее 60 парламентариев проголосовали «за».

По данным телеканала, теперь Сенат проголосует за законопроект, предложенный Республиканской партией. В то же время Reuters сообщило, что и их инициатива не набрала необходимого количества голосов.

О начале шатдауна в США стало известно 1 октября 2025 года. Из-за того, что Сенат не смог согласовать проект бюджета, правительство прекратило работу. В прошлый раз Соединенные Штаты столкнулись с подобной ситуацией в 2018 году.

