Рэпер P. Diddy получил более четырех лет тюрьмы

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив 21 0

Его обвиняли в проституции и транспортировке людей.

Фото, видео: Reuters/Jane Rosenberg; 5-tv.ru

Американский рэпер Шон Комбс, более известный как P. Diddy, получил 50 месяцев тюрьмы по делу о проституции и транспортировке людей. Об этом сообщает New York Post.

Арест рэпера P. Diddy

В сентябре 2024 года рэпера и продюсера P. Diddy, известного как Шон Комбс, задержали по подозрению в вымогательстве и торговле людьми для сексуальной эксплуатации.

Утверждается, что на его знаменитых «Белых вечеринках» для американских знаменитостей происходили не только разврат и употребление наркотиков, но и насилие над несовершеннолетними. Количество обвинений превышает сотню. Рэпер пытался внести залог в размере 50 миллионов долларов для освобождения из-под ареста, но суд отклонил его ходатайство.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что P. Diddy составил для судьи письмо, в котором раскаялся во всех совершенных преступлениях.

