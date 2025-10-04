Актер сериала «Воронины» Дужников о смерти Нины Гуляевой: «Ушла целая эпоха»

Рита Цветкова
Народная артистка РСФСР скончалась в 94 года.

Как актер Дужников прокомментировал смерть Нины Гуляевой

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

Звезда «Ворониных» Станислав Дужников прокомментировал смерть Нины Гуляевой

Актер театра, кино и телевидения, заслуженный артист РФ Станислав Дужников, известный широкому зрителю по сериалу «Воронины», высказался о смерти знаменитости, народной артистки РСФСР Нины Гуляевой, и выразил соболезнования близким и родным. По его словам, от легендарной коллеги он получил много ценных профессиональных советов. Она скончалась накануне на 95-м году жизни.

Как отметил Дужников, ему не довелось играть на одной сцене или съемочной площадке с Гуляевой, однако они нередко встречались и общались. Кроме того, актеры были коллегами в Московском художественном театре (МХТ) имени Чехова. Покойная была старейшей сотрудницей, как и ее муж Вячеслав Невинный, умерший в 2009-м. Сын пары Вячеслав Невинный-младший также служит в МХТ.

«Очень печально, что ушла еще одна замечательная актриса, целая эпоха, Нина Ивановна Гуляева. Она сыграла огромное количество ролей. На сцене мне не довелось с ней поработать, но в жизни мы общались очень приветливо и дружески… Замечательный человек, замечательная актриса. Очень печальное известие», — цитирует Дужникова NEWS.ru.

Нина Гуляева была наиболее известна по своим театральным работам. Тем не менее на ее счету свыше 30 кинопроектов, в их числе «Приключения Буратино» (1959), «Алые паруса» (1961), «Тартюф» (1989). Согласно данным портала «Кинопоиск», последняя работа — сериал «Чехов и Ко» 1998 года. Последними постановками стали «Белые ночи» в МХТ и «Дядя Ваня» в Театре наций. Премьеры прошли в 2019 году.

Ранее, 5-tv.ru писал, умер актер из сериала «Невский» Сергей Рыбин.

