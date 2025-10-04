«Яркий биохакинг на долголетие»: как певица Ханна следит за здоровьем

Дарья Бруданова
Дарья Бруданова

Артистка сжигает около двух тысяч калорий в день.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; 5-tv.ru

Певица Ханна: сегодня здоровье — мейнстрим

Сегодня здоровье — мейнстрим. Таким мнением с корреспондентом 5-tv.ru поделилась певица Ханна на презентации нового сезона RU.TV.

По мнению артистки, следить за здоровьем всегда было модно, однако сейчас это активно популяризируется. Это стало неким мейнстримом. Тем не менее Ханна отметила, что она всегда внимательно относилась к своему организму. Поэтому, как только она увидела фитнес-трекер на руке португальского футболиста Криштиану Роналду, то сразу заказала и себе, и мужу похожие браслеты.

«Мне кажется, это очень классно устраивать такой яркий и активный биохакинг на долголетие», — поделилась Ханна.

Также артистка добавила, что если у человека есть возможность следить за своим здоровьем, то почему бы этого не делать. Ведь, как отметила Ханна, это здорово — знать, что происходит с твоим организмом, и понимать, почему он может болеть.

«За один день я трачу около двух тысяч калорий», — сказала артистка.

