«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 63 0

Певец был удивлен, узнав, что песни рэпера Macan предлагают запретить из-за нецензурной брани в тексах.

Фото, видео: СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Дмитрий Маликов не одобряет мат на сцене

Народный артист России Дмитрий Маликов считает, что мату не место на сцене. Таким мнением певец поделился с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона RU.TV.

Отвечая на вопрос журналиста о том, кого бы Дмитрий Маликов мог выделить из современных музыкантов, артист, не задумываясь, сказал, что творчество Macan ему импонирует.

Однако был приятно удивлен, узнав, что песни этого рэпера предлагают запретить из-за нецензурной брани в тексах.

«Я мат не разделяю, я всегда против мата», — подчеркнул Дмитрий Маликов, добавив, что сцена, по его мнению, создана совершенно для другого.

Кроме этого, народный артист вспомнил: когда Сергей Шнуров начал на своих концертах ругаться матом, ему такое тоже не понравилось.

«Это я брюзжу», — отметил в конце беседы Дмитрий Маликов.

Ранее, писал 5-tv.ru, певец Шура высказался о значении бранных слов в России.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гумпомощь бойцам СВО
13:54
В Приморье в ДТП с большегрузами пострадали шестеро детей
13:35
Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов
13:18
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
12:59
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
12:38
Правительство направило свыше десяти миллиардов рублей на социальные надбавки пенсионерам

Сейчас читают

За три часа уничтожены 29 украинских беспилотников над Белгородской областью
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео