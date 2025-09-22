«Куда мы без мата?» — Певец Шура высказался о значении бранных слов в России

Даниил Ципелев

Артист признался, что старается не материться при детях.

Певец Шура считает, что русские люди никогда не откажутся от мата

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на своем юбилейном концерте заявил, что русские люди никогда не откажутся от мата, так как он является частью национального языка.

«Мы никогда не откажемся от нашего национального языка. Мат — это наше все. Ребят, только нужно башкой-то думать в наше время. <…> Где-то это уместно, а где-то неуместно», — отметил музыкант.

Певец признался, что использует бранные слова всю жизнь, и назвал себя «сильным матершинником». Однако исполнитель уточнил, что сейчас перед эфиром на каком-либо канале он спрашивает организаторов, можно ли использовать нецензурную лексику. Артист подчеркивает, что «запикивание» таких выражений не всегда хорошо.

Шура также заявил, что старается не материться при детях.

«По жизни я очень сильно матерюсь. На сцене иногда матерюсь, когда спрашиваю, есть ли дети в зале. <…> Это какие-то заказнички маленькие, свадьбы какие-то. Мы русские люди. Куда мы без мата?» — подчеркнул певец.

Юбилейный концерт исполнителя прошел в одном из московских клубов 19 сентября. Со сцены прозвучали такие хиты певца, как «Твори добро», «Холодная луна», «Не верь слезам», «Отшумели летние дожди». В то же время Шура порадовал собравшихся и новыми композициями.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певец Шура на концерте в Ставрополе вступил в перепалку с фанаткой.

