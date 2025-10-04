Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана на фоне осеннего призыва в армию. Подробнее об этом рассказали в правоохранительных органах Москвы. Аферисты звонят гражданам России и представляются работниками военкоматов. Своей целью они называют уточнение наличия электронной повестки.

Потенциальную жертву, как рассказал собеседник ТАСС, расспрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат. В том случае, если ответ оказывается отрицательным, просят продиктовать код из СМС для якобы повторной отправки документа.

Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Это позволяет мошенникам применять персональные данные в преступных целях, в том числе в оформлении кредитов и микрозаймов.

При этом код, полученный от мошенников, используют для установки вредоносного ПО на мобильное устройство, что дает аферистам доступ к банковским сервисам и учетным записям. Правоохранители отметили, что военкоматы никогда не подтверждают по телефону получение электронных повесток.

