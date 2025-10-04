Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 39 0

Потенциальную жертву расспрашивают о получении электронной повестки.

Как работает схема мошенников с военкоматами

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана на фоне осеннего призыва в армию. Подробнее об этом рассказали в правоохранительных органах Москвы. Аферисты звонят гражданам России и представляются работниками военкоматов. Своей целью они называют уточнение наличия электронной повестки.

Потенциальную жертву, как рассказал собеседник ТАСС, расспрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат. В том случае, если ответ оказывается отрицательным, просят продиктовать код из СМС для якобы повторной отправки документа.

Таким образом злоумышленники получают доступ к аккаунту на портале «Госуслуги». Это позволяет мошенникам применять персональные данные в преступных целях, в том числе в оформлении кредитов и микрозаймов.

При этом код, полученный от мошенников, используют для установки вредоносного ПО на мобильное устройство, что дает аферистам доступ к банковским сервисам и учетным записям. Правоохранители отметили, что военкоматы никогда не подтверждают по телефону получение электронных повесток.

Ранее, писал 5-tv.ru, эксперты назвали самый простой способ защиты от мошенников.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:11
Курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гумпомощь бойцам СВО
13:54
В Приморье в ДТП с большегрузами пострадали шестеро детей
13:35
Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов
13:18
На Земле завершилась одна из самых продолжительных магнитных бурь
12:59
«Это я брюзжу»: Дмитрий Маликов о своем отношении к мату на сцене
12:38
Правительство направило свыше десяти миллиардов рублей на социальные надбавки пенсионерам

Сейчас читают

За три часа уничтожены 29 украинских беспилотников над Белгородской областью
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео