В результате атаки ВСУ на кондитерскую фабрику в ДНР вспыхнул пожар

В результате атаки украинских безбилетников на кондитерскую в Донецкой Народной Республике вспыхнул пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону в мессенджере МАКС.

В ведомстве уточнили, что в инцидент произошел 20 мая. Дроны ВСУ атаковали территорию кондитерской фабрики в Черногвардейском районе Макеевки. Пламя охватило 7,5 тысячи квадратных метров. Огонь распространился на цех площадью пять тысяч квадратных метров, склад в две тысячи квадратных метров и открытую территорию с автомобильными покрышками в 500 квадратных метров.

«Из горящих помещений огнеборцы эвакуировали пять человек, из-под завалов деблокировали двоих. К сожалению, была обнаружена погибшая женщина. Ее анкетные данные устанавливаются», — проинформировали в МЧС.

Пожар удалось ликвидировать. В ведомстве подчеркнули, что спасатели работали в условиях, усложнявшихся угрозой распространения пламени на соседние строения, вероятностью повторных атак, высокой пожарной нагрузкой и дефицитом воды.

В тушении приняли участие 102 сотрудника МЧС и 22 единицы техники.

