Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу
Людям оказывают не только медицинскую помощь.
Фото, видео: МЧС России
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Психологи МЧС подключились к работе с семьями пострадавших после атаки на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
В министерстве отметили, что специалисты находятся непосредственно на месте происшествия и оказывают необходимую поддержку родственникам пострадавших.
«На месте происшествия работают психологи МЧС. Семьям пострадавших оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержка», — сообщили в ведомстве.
Что случилось в Старобельске
После удара беспилотников ВСУ по Старобельску спасатели во время разбора разрушенного общежития колледжа обнаружили погибшего. Под атаку попали общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета.
По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент прилета в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Известно, что ранения получили 35 человек. Всем пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.
Ранее сотрудники МЧС смогли вытащить из-под обломков троих выживших. Их сразу передали врачам. При этом под завалами могли оставаться еще более десяти человек.
Несмотря на обнаружение погибшего, поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты экстренных служб разбирают разрушенные конструкции и обследуют помещения в надежде найти людей, которые могут находиться под обломками.
После атаки повреждения получили не только здания колледжа. В Старобельске также пострадали жилые дома, магазины и административные объекты. Сообщается и об одном раненном мирном жителе. На месте продолжают работать спасатели, медики, психологи и следователи.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 22 мая
- В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске
- 22 мая
- Число раненых после удара ВСУ по колледжу в ЛНР выросло до 40
- 22 мая
- Стало известно о состоянии пострадавших после атаки ВСУ на колледж в Старобельске
- 22 мая
- СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на колледж и общежитие в Старобельске
- 22 мая
- Спасателей отвели от завалов колледжа в ЛНР из-за угрозы нового удара ВСУ
- 22 мая
- Прокуратура ЛНР взяла на контроль ситуацию после обстрела колледжа
- 22 мая
- Тело одного погибшего извлекли из-под завалов общежития в Старобельске
- 22 мая
- «Загнанные крысы»: Мирошник заявил о намерении открыть миру глаза на преступления ВСУ
- 22 мая
- «Под завалами остаются дети»: Львова-Белова об ударе ВСУ по колледжу в ЛНР
- 22 мая
- Более десяти человек остаются под завалами общежития колледжа в Старобельске
Читайте также
51%
Нашли ошибку?