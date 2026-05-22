Психологи МЧС работают с семьями пострадавших в результате удара ВСУ по колледжу

Психологи МЧС подключились к работе с семьями пострадавших после атаки на общежитие колледжа в Старобельске. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

В министерстве отметили, что специалисты находятся непосредственно на месте происшествия и оказывают необходимую поддержку родственникам пострадавших.

«На месте происшествия работают психологи МЧС. Семьям пострадавших оказывается необходимая психологическая помощь и всесторонняя поддержка», — сообщили в ведомстве.

Что случилось в Старобельске

После удара беспилотников ВСУ по Старобельску спасатели во время разбора разрушенного общежития колледжа обнаружили погибшего. Под атаку попали общежитие и учебный корпус Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета.

По информации главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент прилета в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Известно, что ранения получили 35 человек. Всем пострадавшим продолжают оказывать медицинскую помощь.

Ранее сотрудники МЧС смогли вытащить из-под обломков троих выживших. Их сразу передали врачам. При этом под завалами могли оставаться еще более десяти человек.

Несмотря на обнаружение погибшего, поисково-спасательная операция продолжается. Специалисты экстренных служб разбирают разрушенные конструкции и обследуют помещения в надежде найти людей, которые могут находиться под обломками.

После атаки повреждения получили не только здания колледжа. В Старобельске также пострадали жилые дома, магазины и административные объекты. Сообщается и об одном раненном мирном жителе. На месте продолжают работать спасатели, медики, психологи и следователи.

