В России потребовали реакции ООН и ОБСЕ на атаку по колледжу в Старобельске

Удары ВСУ должны рассматриваться как военное преступление.

Реакция мировых организаций на атаку колледжа в Старобельске

Международные организации должны дать оценку атаки ВСУ на колледж Луганского педагогического университета в Старобельске. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем канале в МАКС.

По словам омбудсмена, готовятся официальные письма Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по правам человека, генеральному секретарю Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также председателю Совета ООН по правам человека.

«Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети», — заявила Лантратова.

Жертвы и пострадавшие

По данным омбудсмена, в результате удара погибли четыре человека, еще 35 детей получили ранения различной степени тяжести.

В момент атаки в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми остаются люди.

«Подобные действия, с точки зрения международного гуманитарного права, могут и должны рассматриваться как военное преступление», — отметила Лантратова.

Что известно о состоянии пострадавших

После атаки на педагогический колледж восемь человек доставили в больницы ЛНР. Трое госпитализированных находятся в тяжелом состоянии, сообщали в Министерстве здравоохранения РФ.

Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь. На месте происшествия также работают сотрудники экстренных служб и психологи.

Что произошло в Старобельске

Беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского педагогического университета. По данным Следственного комитета России, в момент удара в здании находились учащиеся и сотрудник учреждения.

После атаки Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

