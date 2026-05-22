Четыре мирных жителя Донецка пострадали при атаке дронов ВСУ

Четыре мирных жителя получили ранения в Донецке в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал глава администрации города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

Как он сообщил, ночная атака затронула Петровский и Калининский районы. Среди пострадавших мужчина 1958 года рождения, женщина 1988 года рождения, молодой человек 2006 года рождения и девушка 2002 года рождения.

Также повреждения получили жилые дома, находящиеся в Петровском, Калининском и Ворошиловском районах Донецка.

До этого глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что 35 человек пострадали в результате атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. Во время удара там находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.

По факту атаки украинских боевиков на колледж и общежитие в Старобельске возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, спасателей отвели от завалов колледжа в ЛНР из-за угрозы нового удара ВСУ.

