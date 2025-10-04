Минюст подал иск в Верховный суд РФ для ликвидации «Партии роста»

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 42 0

Документ был зарегистрирован в суде 3 октября.

Что известно об иске Минюста на ликвидацию Партии роста в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министерство юстиции РФ подало иск на ликвидацию «Партии роста» в Верховный суд. Он был зарегистрирован в суде в пятницу, 3 октября, о чем стало известно из данных, опубликованных на сайте Вооруженных сил России.

Известно, что дата заседания не назначалась. Представителями от партии выступят руководитель аппарата Надежда Мартынюк и сопредседатель партии Елена Ульянова, от Минюста — заместитель директора департамента законодательства и правоприменения в сфере некоммерческих организаций Ирина Семенова.

Российская либерально-консервативная политическая «Партия роста» была создана в феврале–марте 2016 года на базе партии «Правое дело». Ее образовал в то время уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, который на данный момент является спецпредставителем президента по связям с международными организациями.

Весной прошлого года «Партия роста» объявила об объединении с партией «Новые люди». Обе структуры продолжили действовать под общим названием «Новые люди». В свою очередь, Титов стал во главе федерального политсовета. Объединение принимало участие в осенних выборах в Московскую городскую Думу.

Ранее, писал 5-tv.ru, Леонида Слуцкого избрали на пост председателя ЛДПР.

