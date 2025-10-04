«Есть регламент»: Иракли рассказал про табу в воспитании детей

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 43 0

Артист учит наследников уважению к взрослым.

Что певец Иракли запрещает делать своим детям

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Иракли запрещает сыновьям долго сидеть за гаджетами

При воспитании детей должны быть определенные запреты и личные правила. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказал певец Ираклий Пирцхалава, известный под сценическим псевдонимом Иракли, на вечеринке, посвященной его дню рождения.

По словам исполнителя, важно помнить о соблюдении регламента, который также относится к использованию гаджетов.

«У нас есть регламент. Определенное количество времени сидеть в смартфоне, чтобы это не было доминирующим планом дня», — пояснил Иракли.

При этом артист применяет и ограничения, которые ребенку необходимо соблюдать.

«Есть табу, конечно. Не хамить маме. Уважать взрослых», — отметил певец.

У Иракли двое сыновей от бывшей жены, актрисы и модели Софьи Гребенщиковой, — Илья, которому 15 лет, и Александр, родившейся в 2012 году.

Исполнителю наибольшую популярность принесло участие в первом сезоне проекта «Фабрика звезд».

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Иракли думает о Москве.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:33
«Знает, чего хотят люди»: раскрыты новые подробности свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
15:15
Обратное воздействие: в каких случаях ЗОЖ и правильное питание могут навредить
14:59
Один из туристов погиб при восхождении на вулкан Вилючинский на Камчатке
14:44
«Есть регламент»: Иракли рассказал про табу в воспитании детей
14:28
Собянин: в Москве разработали сверхмощную зарядную станцию для электромобилей
14:11
Курское объединение «Помогаем нашим» еженедельно доставляет гумпомощь бойцам СВО

Сейчас читают

За три часа уничтожены 29 украинских беспилотников над Белгородской областью
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео