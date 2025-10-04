В Ровенской области захватили храм Украинской православной церкви

Дарья Корзина
На месте присутствовали полицейские, которые не препятствовали действиям захватчиков.

Захвачен храм Украинской православной церкви

Фото: © РИА Новости

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Миньковцы Ровенской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов в своем Telegram-канале.

По данным СМИ, захватчики срезали замки на дверях, чтобы войти в здание. На месте присутствовали полицейские, которые не препятствовали действиям и при этом не позволяли прихожанам УПЦ попасть в храм.

«Руководил процессом захвата Валерий Остапчук, который в документах назван «директором храма», — указано в публикации.

