Украинские боевики атаковали беспилотником жилой дом в Пермском крае

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 99 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

ВСУ атаковали Пермский край город Березники

Фото: © РИА Новости/Константин Михальчевский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 3 октября с помощью беспилотников атаковали Пермский край. В результате был поврежден жилой дом в городе Березники. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Ночью была осуществлена атака вражеских БПЛА. Пострадал двухквартирный жилой дом. К счастью, жертв нет», — написал глава Пермского края.

На месте падения обломков вражеских дронов продолжают работать специалисты экстренных служб. Жильцы пострадавшего дома были эвакуированы: им предоставили маневренное жилье.

По словам Дмитрия Махонина, люди, которые потеряли свою имущество в результате атаки ВСУ, получат компенсацию. Также губернатор Пермского края рассказал, что боевики ВСУ направили дрон на предприятие «Азот». Никто не пострадал. Сейчас все работает в штатном режиме.

«Угроз экологической ситуации нет, безопасности жителей ничего не угрожает», — добавил Махонин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что за минувшую ночь силы ПВО России перехватили 20 украинских дронов. Боевики ВСУ направили беспилотники на четыре региона РФ.

